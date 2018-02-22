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В связи с инцидентом с усиленным досмотром женщин-посетительниц Оболонского районного суда Киева назначено служебное расследование. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко.

«Президент считает действия силовиков в Оболонском суде Киева недопустимыми.

Просим прощения у всех журналистов и ждем результаты служебного расследования», - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, 21 февраля на входе в Оболонский районный суд были усилены меры безопасности, поскольку по делу Виктора Януковича должен был свидетельствовать Президент Украины Петр Порошенко.  Допрос проводился в режиме видеоконференции по соответствующему ходатайству прокуратуры, которая сослалась на официальное прошение Администрации Президента.

Позже стало известно о задержании активистки общественного движения Femen.

В полиции усиленный досмотр женщин в суде назвали «вынужденными мерами».
ForUm

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