также в разделеОбщество
В Луганске восстановили работу связи Vodafone 49
Конфискованное за заход в Крым судно передадут ВМС 54
В Польше задержали украинского хакера, разыскиваемого ФБР 61
Самолеты США провели разведку у берегов Крыма 68
Спасатели предупредили украинцев о снегопадах 87
В Украину идут сильные морозы 197
Новый газопровод в Авдеевку не прошел испытания 65
Климкин сравнил евроинтеграцию с медом Винни Пуха 51
23 февраля. Картина дня 84
С 2015 года от гражданства Украины отказались 24 тысячи человек 39
Поступление «Оплотов» в армию откладывается еще на год 54
Брат главы КС отрицает причастность к хищению госсредств 35
Вятрович считает название «Верховная Рада» советским наследием 48
В Кривом Роге нацгвардейцы прошлись парадом с советскими флагами 1038
Гибель пограничника на полигоне: арестован руководитель стрельб 45
Украина назвала условие возобновления эксгумаций польских останков 67
«Пиар и манипуляция»: Генштаб опроверг данные Матиоса о самоубийствах в армии 36
В Днипре задержали хакеров, атаковавших государственные сети 23

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко не исключает широкомасштабной агрессии РФ в отношении Украины. Об это он заявил в интервью Радио Свобода.

«Эксперты определяют готовность России через три года, а мы определяем разные сроки готовности и различные масштабы как провокационных действий, так и возможной широкомасштабной операции, широкомасштабной агрессии в отношении Украины», – отметил он.

«У нас есть отработанные планы на различные варианты с учетом тех угроз, которые существуют вокруг Украины, и мы готовим войска к обороне своей страны», – подытожил Муженко.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия создает мощную военную инфраструктуру вдоль границы с Украиной и может начать широкомасштабные боевые действия по приказу из Кремля в любой момент.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

182
Теги