Польша разочарована итогами переговоров вице-премьер-министра Павла Розенко с вице-премьер-министром, министром культуры и национального достояния Польши Петром Глинским и требует отмены моратория на проведение поисково-эксгумационных работ.

Об этом говорится в заявлении канцелярии польского президента.

«Канцелярия президента Республики Польша глубоко разочарована результатами переговоров между заместителями премьер-министров Украины и Польши», - говорится в нем.

Также отмечается, что отсутствие решения Украины по вопросу об отмене моратория на польские эксгумации на территории Украины означает серьезное падение доверия и нереализацию установленного президентами обеих стран мандата на переговоры.

Польская сторона выразила надежду на скорейшую отмену моратория на проведение указанных работ.

Напомним, вице-премьер-министр Павел Розенко после переговоров с польским коллегой заявил о сдержанном оптимизме относительно урегулирования сложных исторических вопросов и недавно принятого в Польше закона об институте национальной памяти.

Президент Польши Анджей Дуда, отправляя в Конституционный суд обновленный закон об Институте национальной памяти, опротестовал формулировку, касающуюся «украинских националистов».