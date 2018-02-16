В варшавском дворцовом комплексе «Королевские бани» продолжаются переговоры с участием вице-премьер-министра Украины Павла Розенко и вице-премьер-министра Польши Петра Глинского. Тема встречи – польско-украинские исторические споры и недавние изменения в законе о польском Институт национальной памяти, согласно которым Польша будет уголовно преследовать «отрицание преступлений украинских националистов, совершенных в 1925-1950 годах».

Как сообщает Радио Свобода, в заседании 16 февраля, кроме вице-премьеров, принимают участие заместитель польского министра культуры Ярослав Селлин, заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий и заместитель председателя Института национальной памяти Кшиштоф Шваґжик. С украинской стороны – министр культуры Украины Евгений Нищук, посол Украины в Польше Андрей Дещица, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и сопредседатель украинско-польской межпарламентской группы Оксана Юринец.

У Варшаві розпочалися українсько-польські переговори на рівні віце-прем'єр-міністрів П.Розенка і П.Глінського pic.twitter.com/tZ2Z7NSn72 — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) 16 февраля 2018 г.





Накануне этой встречи Глинский заявил: «Я рад, что вице-премьер-министр Розенко принял приглашение в Польшу, и я убежден, что это будет хорошая встреча, я надеюсь на взаимопонимание как в самых тяжелых и необходимых для разъяснения исторических вопросах, так и в общем видении будущего, которое предусматривает многомерное сотрудничество наших стран».

Розенко, собираясь в Варшаву, заявлял, что украинской стороне «очень важно» снять напряжение в украинско-польских отношениях, которое «в последнее время, в том числе искусственно, накручивается различными политическими силами, в том числе и внешними факторами».

«Поэтому основная миссия – начать диалог с польской стороной на эту тему. С другой стороны, безусловно, мы не можем не реагировать на последние события, в частности относительно принятия изменений в закон «Об Институте национальной памяти Польши». Руководствуясь позицией президента Украины, Верховной Рады Украины и правительства Украины, мы ожидаем от польской стороны не только разъяснения по этому закону. Мы считаем, что закон должен быть изменен», - отметил Розенко.

Как сообщает посольство Украины в Польше, накануне встречи с Глинским Розенко встретился в Варшаве с представителями местной украинской общины. «Важно знать и учитывать мнения наших соотечественников, проживающих, работающих, учатся в Польше», - сказал он.

Как сообщалось, польский парламент проголосовал за изменения в закон о ИНП 1 февраля, а 6 февраля его подписал президент Польши Дуда, одновременно направив его в Конституционный суд. Дуда сообщил, что направляет закон для того, чтобы КС оценил, не противоречит ли закон статье Конституции о свободе высказываний, и оценил положение уголовного характера, вытекающие из этого закона.

Положения закона вызвали протесты в Украине и Израиле, а также обеспокоенность в США и Франции.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Конституционный суд может принять во внимание опасения украинцев и несколько изменить данный закон.