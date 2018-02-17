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Вице-премьер-министр Павел Розенко после переговоров с польским коллегой заявил о сдержанном оптимизме относительно урегулирования сложных исторических вопросов и недавно принятого в Польше закона об институте национальной памяти.

Об этом он рассказал на брифинге по завершении переговоров с вице-премьер-министром, министром культуры и национального наследия Республики Польша Петром Глинским, сообщает Укринформ.

«Я могу сказать о своем довольно сдержанном, но оптимизме относительно дальнейших наших переговоров, совместной работы с польской стороной», - сказал Розенко.

Он отметил, что значительная часть переговоров была отведена вопросу внесенных ранее изменений в закон об институте национальной памяти Польши (ИНП), так называемого закона о «запрете бандеровской идеологии».

Вице-премьер подчеркнул, что украинская сторона донесла до польских коллег свою обеспокоенность этими процессами, ведь, по его словам, закон «может стать предпосылкой для достаточно серьезного обострения и нарушения социальных, трудовых, политических прав украинцев, живущих как в Польше, так и в Украине».

Розенко подчеркнул, что речь идет о конкретных правах и свободах не менее миллиона украинцев, которые живут и работают в этой стране.

«Ни Президент, ни Верховная Рада Украины не пошли на так называемые зеркальные шаги принятия в Украине законов или решений, которые бы содержали в себе тоже какую-то контраверсионную риторику. Мы все же надеемся на здравый смысл, мы надеемся на переговорный процесс», - отметил вице-премьер.

Розенко также заверил, что украинские специалисты, эксперты и ученые готовы подключиться к процессу урегулирования «некорректности» отдельных положений польского закона об ИНП.

Напомним, 16 февраля в варшавском дворцовом комплексе «Королевские бани» прошли переговоры с участием вице-премьер-министра Украины Павла Розенко и вице-премьер-министра Польши Петра Глинского. Тема встречи – польско-украинские исторические споры и недавние изменения в законе о польском Институт национальной памяти, согласно которым Польша будет уголовно преследовать «отрицание преступлений украинских националистов, совершенных в 1925-1950 годах».

Польский премьер-министр Матеуш Моравецький заявляет, что в закон об Институте национальной памяти могут быть внесены изменения.
ForUm

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