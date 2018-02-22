Генеральная прокуратура Украины не имеет права подавать повторное ходатайство об отстранении от должности днипровского судьи Геннадия Подберезного, подозреваемого в попытке дать взятку руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому до тех пор, пока обвинительный акт в его деле не передан в суд. Об этом сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко, передает Радио Свобода.

«С 21 февраля судья знакомится с материалами уголовного производства. Пока не будет подан обвинительный акт в суд, прокуратура не имеет права обращаться с ходатайством об отстранении судьи. Как только судья закончит ознакомление с материалами уголовного производства, и обвинительный акт будет передан в суд, тогда у прокуратуры появляется право на ходатайство об отстранении судьи от его должностных обязанностей», - пояснил Лысенко.

Ранее стало известно, что судья Кировского районного суда Геннадий Подберезный, которого в прошлом году вместе с еще одной судьей задержали по подозрению в попытке дать взятку Холодницкому, вышел на работу.

По данным суда, сейчас Подберезный работает судьей, ранее он занимал должность председателя суда.

Согласно списку дел, назначенных к рассмотрению, который обнародован на сайте суда, 22 февраля судья провел два судебных заседания. До конца месяца в графике несколько судебных заседаний, которые должен провести этот судья, в том числе и в составе судейской коллегии.

Ранее Высший совет правосудия по ходатайству ГПУ отстранил Подберезного от работы до 16 января.

13 февраля в Генпрокуратуре сообщили, что завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению судей и намерены в ближайшее время передать дело в суд.