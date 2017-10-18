Судья Кировского районного суда Днипра Геннадий Подберезный отстранен от правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности. Соответствующее решение принял Высший совет правосудия 17 октября.

В ходатайстве заместителя генерального прокурора Юрия Столярчука об отсранении указано, что 21 сентября во время личного приема у заместителя генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого Подберезный и Наталья Овчаренко, занимавшая должность судьи Кировского районного суда Днипра, попытались предоставить Холодницкому неправомерную выгоду в размере 50 тыс. долл. за решение им вопроса о закрытии уголовного производства в отношении Овчаренко.

После передачи денежных средств Овчаренко и Подберезный были задержаны сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины.

22 сентября 2017 г. Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей Подберезного.

Постановлением Печерского районного суда города Киева от 23 сентября к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

После внесения залога 4 октября он освобожден из-под стражи.

Высший совет правосудия решил отстранить судью временно, до 21 ноября 2017 года.