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Президент Петр Порошенко во время встречи с одаренной молодежью отметил необходимость создания условий, чтобы украинские ученые не покидали Украину и не выезжали работать за границу. Об этом ForUm’у  сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Мы все будем делать для того, чтобы у нас для молодых ученых создать максимальные условия. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ученые вынуждены были покидать Украину», - подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что никоим образом не отрицает возможность выезда и обучения студентов за рубежом и понимает преимущества братских университетов и украинской высшей школы. «И чтобы они гарантированно возвращались домой», - отметил Президент. Он отметил, что по статистике, раньше, когда направляли студентов учиться за границу, значительная часть оставалась работать там.

«Сегодня Украина должна создать все условия, чтобы и выпускники высших учебных заведений, и ученые имели возможность себя реализовать. Глядя в глаза сегодняшних молодых ученых и школьников – будущих ученых, мне приятно видеть, что у них глаза горят, что они верят в то, что удастся реализовать свои наработки. Украина сегодня нуждается в ваших инновационных подходах к решению актуальных проблем», - подчеркнул Глава государства.

Отдельно Президент отметил важность того, чтобы молодежь имела возможность учиться даже в сельской школе и были условия доступа учащихся к интерактивным занятиям лучших преподавателей мира.  
ForUm

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