В Днипре вышел на работу председатель Кировского районного суда Геннадий Подберезный, которого в прошлом году поймали на взятке в 50 тысяч долларов прямо в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Деньги туда судья принес вместе с коллегой в обмен на закрытие уголовного производства, сообщает ТСН.

Впоследствии в суде Подберезный доказывал, что у него нет почки, сердечная болезнь и на иждивении находится малолетний ребенок, поэтому его нельзя сажать в СИЗО на время следствия.

Согласно декларации, он действительно имеет только четвертую часть квартиры в спальном районе Днипра, однако соседи говорят, что судья в ней давно не живет. Зато его часто видят возле двухэтажного особняка в другом конце города.

Подберезный не попал за решетку, а вышел под залог, а теперь истек и срок отстранения его от работы, поэтому руководитель суда вышел на свое место. Подчиненные оберегали его от общения с журналистами – объясняли, что у шефа много дел, а договориться о беседе с ним можно в нерабочее время. В коридорах суда действительно сидели люди, ожидавшие приговора по делу о ДТП. Что его будет выносить человек, который подозревается в коррупции, они понятия не имели, а показанным видео из кабинета главы Антикоррупционной прокуратуры были потрясены. «В шоке, если честно! Не должны были его допускать», - считает Ольга Кравцова.

Сам скандальный судья был неразговорчивым – журналистам он так ничего не объяснил. «На эти вопросы я сейчас ответить не могу», - заявил он. Почему Подберезный без помех вернулся на работу, журналисты пытались выяснить в ГПУ, но пока на запрос не получила никакого ответа.

Напомним, 21 сентября сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой задержали двух судей Кировского районного суда Днипра - Геннадия Подберезного и Наталью Овчаренко, которые предложили взятку в 300 тысяч долларов США руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

22 сентября 2017 года Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей Подберезного.

17 октября 2017 года ВСП принял решение об отстранении Подберезного от правосудия.