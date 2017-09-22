Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой разоблачили двух судей из Днепропетровской области, которые предложили взятку в 300 тысяч долларов США руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что председатель одного из райсудов Днипра решила «помочь» подчиненному судье избежать уголовной ответственности за ранее уличенный факт получения взятки, который расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что председатель райсуда вышел с «предложением решить вопрос» на руководителя САП. Холодницкий сразу обратился с соответствующим заявлением в Генпрокуратуру.

Сотрудники СБУ задержали обоих судей в Киеве в кабинете руководителя САП при передаче первой части взятки в размере 50 тысяч американских долларов.

Показательно, что одна из судей, находясь под следствием, совершила новое уголовное правонарушение. Ведь к ней была применена мера пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного средства контроля и запретом отлучаться из населенного пункта, в котором она проживает.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Судьи задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственные действия.