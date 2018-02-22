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В учреждениях пенитенциарной системы Украины в прошлом году не было зафиксировано случаев пыток. Об этом сообщает пресс-служба Минюста со ссылкой на замминистра Дениса Чернышева.

По его словам, в декабре в стране завершил работу Европейский комитет по предупреждению пыток и именно выводы этой организации можно назвать беспристрастными.

«Мои слова могут восприниматься как предвзятые, поэтому мы опираемся на выводы Международного Комитета Красного Креста и Европейского комитета по предупреждению пыток, который в декабре был у нас. Ни в одном из посещенных ими учреждений не было нареканий по применению физической силы. Кроме того, отмечается, что питание в учреждениях является удовлетворительным. Поэтому я могу точно сказать, что в 2017 году пыток не было», - отметил Чернышов.

Ранее в международной правоохранительной организации Amnesty International Украина заявили, что правоохранительные органы продолжают применять пытки и другие виды жестокого обращения.
ForUm

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