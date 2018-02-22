Национальное антикоррупционное бюро обнародовало схему завладения средствами одесского городского бюджета при продаже зданий ОАО «ХК «Краян».

«Учитывая значительный общественный резонанс и с целью снятия многочисленных спекуляций, НАБУ и САП публикуют подробную схему завладения средствами одесского городского бюджета при продаже зданий ОАО «ХК «Краян», – сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в первой половине 2016 года одесский городской голова Геннадий Труханову договорился с лицами, которые фактически контролируют ЗАО «UAB Naster», ООО «VALTON GROUP LP» и ООО «Девелопмент Элит» о завладении средствами местного бюджета Одессы.

Следствием установлено, что для реализации преступного замысла в период с июля по декабрь 2016 года одесский городской голова вместе с другими должностными лицами городского совета, используя служебное положение и вопреки интересам территориальной общины Одессы совершили ряд действий, направленных на реализацию замысла.

В частности, по мнению детективов, для создания условий для завладения средствами городского бюджета задействованные лица в начале октября 2016 года подыскали и привлекли к совершению сделки директора субъекта оценочной деятельности, который определил заранее установленную и заведомо завышенную стоимость объекта оценки в сумме 185 млн грн.

Следствие считает, что участники коррупционной схемы сообщили депутатам городского совета заведомо ложную информацию о неотложности рассмотрения вопроса о приобретении помещения, обусловленную якобы необходимостью представления документов в установленные сроки. Вероятно, это было сделано, чтобы исключить или создать препятствия депутатам и ответственным лицам для надлежащего изучения вопроса целесообразности и экономического обоснования покупки именно этого здания.

Кроме того, по данным НАБУ, депутатов заверили, что цена на помещения является объективной, проверенной уполномоченными должностными лицами профильных исполнительных органов совета и постоянной комиссии, которые отвечали за подготовку проекта решения, а расходы на его покупку являются экономически обоснованными, хотя на самом деле это было не так. Также Одесский городской голова сообщил депутатам недостоверную информацию о софинансировании проекта из государственного бюджета.

В Бюро отметили, что служебные лица Одесского городского совета длительное время не передавали Национальному антикоррупционному бюро Украины документы, подготовленные субъектом оценочной деятельности, в том числе и во исполнение постановления следственного судьи о временном доступе. Документы были изъяты сотрудниками НАБУ только в результате обыска в помещении Одесского городского совета.

Таким образом, по мнению следствия, задействованные лица обеспечили принятие депутатским корпусом Одесского городского совета решения о предоставлении согласия на приобретение в коммунальную собственность территориальной общины здания ОАО «ХК «Краян» по заведомо завышенной цене - в размере 185 млн грн. Итак, как считают детективы, это голосование стало прикрытием для реализации преступного умысла под видом принятия обязательного к исполнению решения коллегиального органа.

По данным следствия, полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО. Однако детективы НАБУ и прокуроры САП предотвратили эту попытку и добились наложения ареста на счета компании-продавца здания.

Как сообщал ForUm, 13 февраля в НАБУ подтвердили объявление подозрения Труханову и 3 чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества.

14 февраля Труханова задержали в столичном аэропорту «Борисполь». Там же был задержан заместитель мэра Павел Вугельман.

15 февраля Соломенский районный суд Киева избрал Труханову меру пресечения в виде личного поручительства народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Дмитрия Голубова. Вугельмана суд также отпустил на поруки народных депутатов - Александра Пресмана из группы «Возрождение» и Юрия Мирошниченко из фракции партии «Оппозиционный блок».

По версии НАБУ, эти лица причастны к нанесению ущерба местному бюджету Одессы – в сентябре 2016 Одесский горсовет приобрел здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс завода «Краян», за 185 млн гривен у частной структуры, которая в начале 2016 сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованным ликвидатором госпредприятия, за 11,5 миллиона гривен.

Соломенский районный суд Киева получил ходатайство от Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении от своих должностей Труханова и Вугельмана.