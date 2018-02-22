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Во временно оккупированном Луганске сегодня утром пропала мобильная связь Vodafone-Украина.

По информации источников LIGA.net, через этого оператора невозможно дозвониться с 09:35.

«Разговаривала с мамой, которая живет в Луганске, потом пошли какие-то перебои, и связь пропала», - сказала  жительница Северодонецка Марина.

По ее словам, сейчас нет связи вообще. «О причинах пока неизвестно, оператору Vodafone не могу дозвониться», - добавила она.

Другой собеседник издания уточнил, что нет возможности позвонить в настоящее время из Антрацита, который находится в 50 километрах от Луганска. 

Напомним, Мобильная телефонная связь  Vodafone-Украина на оккупированной части Донбасса отсутствует с 11 января.

Украина выполнила все процедуры для ремонта линии Vodafone на Донетчине, но боевики гарантий безопасности не дали.

Главарь «ДНР» Александр Захарченко угрожал ввести «внешнее управление« мобильной сетью Vodafone-Украина. 

Vodafone-Украина восстановил связь на неподконтрольной территории Луганска и области. 

Пророссийские наемники на временно оккупированной части Луганской области запретили проносить в помещения и на территорию так называемых государственных органов мобильные телефоны с сим-картами оператора Vodafone.
ForUm

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