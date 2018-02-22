Во временно оккупированном Луганске сегодня утром пропала мобильная связь Vodafone-Украина.
По информации источников LIGA.net, через этого оператора невозможно дозвониться с 09:35.
«Разговаривала с мамой, которая живет в Луганске, потом пошли какие-то перебои, и связь пропала», - сказала жительница Северодонецка Марина.
По ее словам, сейчас нет связи вообще. «О причинах пока неизвестно, оператору Vodafone не могу дозвониться», - добавила она.
Другой собеседник издания уточнил, что нет возможности позвонить в настоящее время из Антрацита, который находится в 50 километрах от Луганска.
Напомним, Мобильная телефонная связь Vodafone-Украина на оккупированной части Донбасса отсутствует с 11 января.
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