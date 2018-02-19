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Штаб российской делегации на зимних Олимпийских играх-2018 получил уведомление от Международного олимпийского комитета о возможном нарушении антидопинговых правил спортсменом. Об этом заявил пресс-атташе команды «Олимпийские спортсмены из России» Константин Выборнов, передает Интерфакс

Имя спортсмена и вид спорта станут известны после результатов вскрытия допинг-пробы в течение суток. 

«Штаб нашей делегации получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил. Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы Б, которые станут известны предположительно в течение 24 часов», - сказал Выборнов.

Ранее в СМИ появилась информация, что в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого могли быть найдены следы мельдония, но официального подтверждения этому нет.

Напомним, зимние Олимпийские игры-2018 проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Допущенные российские спортсмены выступают на Играх под нейтральным флагом, в общем зачете их называют «олимпийскими спортсменами из России». 
ForUm

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