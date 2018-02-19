Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) открыл дело в отношении российского керлингиста Александра Крушельницкого по нарушению антидопинговых правил. Об этом сообщается в релизе суда.

Дата слушаний по делу не уточняется, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Крушельницкий завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане в дабл-миксте в паре с Анастасией Брызгаловой.

В соответствии с применяемыми во время Олимпийских игр в Пхенчхане правилами, Международный олимпийский комитет обращается в антидопинговое подразделение CAS с информацией о выявленном нарушении антидопинговых правил. Эти сведения поступают после вскрытия допинг-пробы «А», параллельно уведомляются спортсмен, Национальный олимпийский комитет и международная федерация. CAS выносит решение о применении санкций к спортсмену, в том числе о его временном отстранении и аннулировании его результатов.

Напомним, Зимние Олимпийские игры-2018 проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Допущенные российские спортсмены выступают на Играх под нейтральным флагом, в общем зачете их называют «олимпийскими спортсменами из России».