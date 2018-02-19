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Российский керлингист, бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Крушельницкий покинул Олимпийскую деревню и вернул аккредитацию. Об этом сообщил в понедельник, 19 февраля, агентству Reuters пресс-атташе команды спортсменов из России Константин Выборнов.

По его словам, Крушельницкий ожидает результатов вскрытия допинг-пробы Б, которые будут объявлены в понедельник в течение дня, передает DW.

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий 13 февраля победили в матче против сборной Норвегии за третье место в дисциплине дабл-микст. Ранее в СМИ появилась информация, что в одном из допинг-тестов Крушельницкого обнаружены следы мельдония.

В случае подтверждения применения допинга российским спортсменом этот факт повлияет на решение Международного олимпийского комитета об отмене санкций в отношении России, заявил в понедельник, 19 февраля, в Пхенчхане директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.
ForUm

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