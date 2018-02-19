также в разделеСтолица
Власти Киева просят Гройсмана отменить мораторий на проверки перевозчиков 66
Активист застрял в двери во время нападения на «Сбербанк» в Киеве 156
В Киеве третьи сутки ищут тело девушки, прыгнувшей с моста Патона 99
Станции киевского метро возобновили работу 73
Мужчину, разбившего топором авто под судом, отправили под домашний арест 38
Закрыты шесть станций киевского метро: ищут бомбу 62
В Киеве почтили героев Небесной Сотни 51
Националисты ворвались в здание Россотрудничества в Киеве 404
Завтра в Киеве будут усилены меры безопасности 85
В Киеве задержали мужчину, «заминировавшего» станцию метро «Оболонь» 45
Киевских перевозчиков после ДТП с маршрутками ждут «жесткие проверки» 43
Прокуратура просит помочь в раскрытии убийства начальника УГО Киева 128
В Киеве в отдельные дни предлагают поднимать флаг ОУН 49
В Киеве произошло ДТП с маршрутками: 12 пострадавших 131
СМИ: Полицейского под судом в Киеве подстрелили из наградного оружия 103
Мужчина, разбивший 13 авто возле суда, задержан 124
Во дворе Соломенского суда мужчина с топором разбил около 10 авто 65
В Киеве за вымогательство задержали директора «Элита-центр» 44

По факту повреждения зданий в центре Киева проводится доследственная проверка.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, на местах событий работали следственно-оперативные группы Подольского управления полиции.

«Участники добровольческого движения ОУН провели акцию, во время которой повредили здание банка и российского центра науки и культуры и пытались повредить фасад еще одного финансового учреждения», - сообщили в полиции.

В месте проведения акции находились группы коммуникации, который проводили разъяснительную работу о последствиях нарушений правопорядка. Также работали группы документирования, которые фиксировали лиц, призыввших к противоправным действиям, и непосредственно действия правонарушителей.

Пострадавших и задержанных нет. События должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Проводится доследственная проверка.

В воскресенье, 18 февраля, члены Организация украинских националистов атаковали здания Россотрудничества и «Сбербанка» в Киеве.

Сутками ранее члены «Правого сектора» и С14 также ворвались в здание Россотрудничества. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги