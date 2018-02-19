По факту повреждения зданий в центре Киева проводится доследственная проверка.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, на местах событий работали следственно-оперативные группы Подольского управления полиции.

«Участники добровольческого движения ОУН провели акцию, во время которой повредили здание банка и российского центра науки и культуры и пытались повредить фасад еще одного финансового учреждения», - сообщили в полиции.

В месте проведения акции находились группы коммуникации, который проводили разъяснительную работу о последствиях нарушений правопорядка. Также работали группы документирования, которые фиксировали лиц, призыввших к противоправным действиям, и непосредственно действия правонарушителей.

Пострадавших и задержанных нет. События должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Проводится доследственная проверка.

В воскресенье, 18 февраля, члены Организация украинских националистов атаковали здания Россотрудничества и «Сбербанка» в Киеве.

Сутками ранее члены «Правого сектора» и С14 также ворвались в здание Россотрудничества.