В Киеве во время нападения на офис «Сбербанка» один из активистов застрял ногой в двери.
Соответствующие фото опубликовал в Facebook блогер Денис Гороховский.
На кадрах один из погромщиков старается разбить дверь ногой, однако застревает в ней, после чего безуспешно пытается выбраться из «ловушки».
В воскресенье, 18 февраля, члены Организация украинских националистов атаковали здания Россотрудничества и «Сбербанка» в Киеве.
Сутками ранее члены «Правого сектора» и С14 также ворвались в здание Россотрудничества.
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