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В Киеве во время нападения на офис «Сбербанка» один из активистов застрял ногой в двери.

Соответствующие фото опубликовал в Facebook блогер Денис Гороховский.

На кадрах один из погромщиков старается разбить дверь ногой, однако застревает в ней, после чего безуспешно пытается выбраться из «ловушки».

В воскресенье, 18 февраля, члены Организация украинских националистов атаковали здания Россотрудничества и «Сбербанка» в Киеве.

Сутками ранее члены «Правого сектора» и С14 также ворвались в здание Россотрудничества. 
ForUm

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