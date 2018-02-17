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Активисты националистических организаций ворвались в здание представительства «Россотрудничества» в Киеве.

Об этом сообщается на странице организации С14 в Facebook.

В акции участвовали члены «Правого сектора», «Традиции и порядка» и других националистических организаций.

Активисты утверждают, что российский центр работает в Киеве незаконно, поскольку Россия признана законом Украины государством-агрессором. Они сожгли российский флаг, а также расписали стены внутри здания антироссийскими лозунгами. 
ForUm

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