Активисты националистических организаций ворвались в здание представительства «Россотрудничества» в Киеве.
Об этом сообщается на странице организации С14 в Facebook.
В акции участвовали члены «Правого сектора», «Традиции и порядка» и других националистических организаций.
Активисты утверждают, что российский центр работает в Киеве незаконно, поскольку Россия признана законом Украины государством-агрессором. Они сожгли российский флаг, а также расписали стены внутри здания антироссийскими лозунгами.
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