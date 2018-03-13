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Верховная Рада приняла закон «О внесении изменения в Закон Украины «О реабилитации инвалидов Украины» относительно установления группы инвалидности участникам антитеррористической операции». Проект закона зарегистрирован под №7161, сообщает пресс-служба аппарата парламента.

«Законодательным актом установлено, что «лицам, у которых вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, которые находились непосредственно в районах проведения антитеррористической операции, ампутированы верхние и/или нижние конечности, или полученное повреждение привело к необратимой потере части конечности, или необратимой потере другого органа или полной стойкой утраты органом его функций, вследствие чего установлена инвалидность, группа инвалидности устанавливается без указания срока переосвидетельствования (бессрочно) и на ступень выше или I группы», - говорится в сообщении.

Соответствующие изменения внесены в статью 7 Закона Украины «О реабилитации инвалидов в Украине».
ForUm

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