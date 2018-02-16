Министр иностранных дел Павел Климкин подтверждает проведение встречи глав МИД в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция, Россия) в пятницу, 16 февраля, которая состоится на полях Мюнхенской конференции по безопасности (Германия) без министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана.

Об этом он сказал на брифинге в Мюнхене (Германия), сообщают Українські Новини.

«Он (Ле Дриан) из-за других важных вещей просто не может приехать на конференцию в Мюнхен. Это связано с процессом формирования коалиции в Германии, дискуссий относительно должности министра иностранных дел Германии... Но важно, что «норманди» по состоянию на сегодня состоится, и мне нужна эта встреча, чтобы представить ключевые элементы нашей позиции», - сказал Климкин.

По словам министра, Ле Дриана на переговорах будет представлять его официальный представитель.

В ходе встречи будет обсуждаться ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе.

«Ситуация с безопасностью ухудшается, все больше обстрелов из тяжелого оружия, особенно из минометов. Мы уверены, что это не случайно, это делается умышленно, чтобы показать, что ситуацию можно контролировать с той стороны», - сказал Климкин.

Кроме того, на встрече стороны обсудят освобождение украинских заложников, и гуманитарную составляющую конфликта.

Климкин отметил, что не ожидает существенного прорыва в переговорах.