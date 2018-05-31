Вчера, 30 мая, около 21:00 в Мукачево сотрудниками полиции задержаны 2 подозрительных лиц – жителей Киева, в личных вещах которых обнаружены черно-красный флаг с символикой «Правого сектора», флакон с белой краской, пластиковые и стеклянные емкости с легковоспламеняющимся веществом и балаклавы, сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

В главке отметили, что объяснить назначение указанных предметов они не смогли.

В настоящее время правоохранителями проверяется причастность молодых людей к провокационным действиям, связанных с дестабилизацией ситуации в регионе, которые имели место в последнее время.

Как сообщал ForUm, в Ужгороде в ночь на 27 февраля произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

Это была уже вторая попытка поджога офиса КМКС в Ужгороде. 4 февраля злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

Позже глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что попытку поджога совершили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации «Фаланга».

Правоохранители раскрыли оба резонансных нападения.

Подозреваемые в совершении нападения 27 февраля были задержаны в воскресенье, 4 марта: один – в Черкассах, двое – в Кропивницком.

21 и 22 февраля в Варшаве были задержаны двое злоумышленников, совершивших нападение 4 февраля.