Вчера, 5 августа, в Каменско-Днепровском районе Запорожской области неизвестные подожгли здание сельского совета.

5 августа около 12:20 в Каменско-Днепровское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что в здании сельского совета в Каменско-Днепровском районе возник пожар.

В результате возгорания была повреждена оконная рама. Пострадавших нет.

Следственно-оперативной группой полиции установлено, что неизвестные бросили внутрь емкость с горючим веществом и быстро скрылись. Следователи провели тщательный осмотр места происшествия и изъяли стеклянные бутылки с остатками зажигательной смеси.

Выясняются все обстоятельства произошедшего и проводятся исчерпывающие меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование. Раскрытие преступления находится на контроле руководства ГУНП области.