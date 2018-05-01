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Вчера, 30 апреля, в Харьковской области в селе Доброволье Близнюковского района мужчина бросил стеклянную бутылку с зажигательной смесью в летнюю беседку, где находились 5 детей, в результате чего пострадала 13-летняя девочка, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

В дежурную часть местной полиции обратилась 31-летняя мать девочки. В ходе проверки полицейские установили, что около 18:00 61-летний сосед зашел на территорию домовладения, где играли пятеро детей. Ему не понравилось, что во дворе громко играет музыка и шумят подростки. Он бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону летней беседки. Кроме 13-летней девочки никто из детей больше не пострадал.

В результате происшествия ребенок получил ожоги спины и правого плеча. В настоящее время состояние ее здоровья удовлетворительное, медики районной больницы предоставляют пострадавшей необходимую помощь.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, п.2, 5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Следственные действия продолжаются.
ForUm

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