10 февраля на остановке возле станции метро Черниговская произошла трагедия – 27-летний контрактник, недавно вернувшийся из АТО, из-за замечания ударом ножа в сердце убил 35-летнего мужчину.

Убийство вызвало волну обсуждений в соцсетях – люди пишут о вине государства в таких случаях и о необходимости программ реабилитации для военных, прошедших боевые действия. НВ рассказывает все подробности об убийстве и о том, почему его причиной считают посттравматический синдром.

Убийство из-за места в очереди на маршрутку

Трагедия произошла днем, около 13:00, когда погибший мужчина – Руслан Юрченко вместе с женой ждали в очереди маршрутку. Как сообщает на своей странице в Facebook спортивный клуб рукопашного боя Гермес, членом которого был погибший, мужчину убили «после словесной перепалки с неадекватно ведущим себя человеком».

Поссорившись с Русланом Юрченко, этот человек отошел, чтобы купить неподалеку нож, а затем вернулся и нанес жертве удар в сердце. «Подбежал сзади, развернул за руку Руслана и ударил его ножом», – уточняется в сообщении.

Знакомый Руслана Юрченко Сергей Дидковский сообщил, что ссора произошла после того, как Юрченко сделал замечание человеку, который решил пройти без очереди в маршрутку.

Друг семьи убитого Владимир Коваль написал на своей странице в Facebook, что, по предварительным данным, нанесший смертельный удар «солдат-контрактник» находился «в состоянии наркотического опьянения». Коваль также пишет, что Юрченко убили «ножом в спину» и у него осталось двое малолетних детей.

В то же время, патрульная полиция Украины, которая также сообщила в Facebook об убийстве, о том, что нападавший находился в состоянии наркотического опьянения, не упоминает. В полиции заявили, что сразу после сообщения об убийстве патрульные получили ориентировку на нападавшего, который, по словам очевидцев, ушел в сторону автостанции возле метро Черниговская.

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Экипаж патрульной полиции заметил его на ул. Мурманской, когда мужчина заходил в дом. Правоохранители остановили его и обнаружили нож, мужчина также сознался им, что это он совершил нападение возле метро.

Как пишет Обозреватель, предполагаемый убийца служил в ВСУ по контракту с 2014 года. «По неофициальной версии своих коллег, находился в самоволке, но, вероятнее всего, был отпущен в небольшое увольнение без соответствующего оформления», – отмечает издание.

О том, что задержанный за убийство на Черниговской военный имеет звание младшего лейтенанта и совсем недавно вернулся из зоны АТО, сообщил на своей странице в Facebook главный военный прокурор Анатолий Матиос. Он, как и многие другие пользователи, выразил мнение, что причиной трагедии стал посттравматический синдром и отсутствие соответствующих программ реабилитации для тех, кто вернулся из АТО.

Что такое посттравматический синдром

Посттравматический синдром или посттравматическое стрессовое расстройство – это тяжелое психическое состояние, которое может возникнуть из-за одной или нескольких психотравмирующих ситуаций. Хотя посттравматический синдром часто возникает у военнослужащих, участвовавших в боевых действиях, он может быть связан и с другими тяжелыми ситуациями, такими как тяжелая физическая травма, сексуальное насилие, угроза смерти, длительная тяжелая болезнь или смерть близкого человека, домашнее насилие и т.п.

В сознании больного посттравматическим синдромом человека навязчиво воспроизводится травмировавшее его событие, при этом сам он всячески пытается избежать мыслей, чувств или разговоров, связанных с травмой, а также действий, мест или людей, которые провоцируют эти воспоминания. Это связано с тем, что стресс, который переживает при таком навязчивом воспоминании человек, настолько сильный, что иногда даже вызывает мысли о самоубийстве с целью прекратить приступ.

Среди типичных симптомов посттравматического расстройства:

немотивированная бдительность – постоянно обостренное внимание ко всему вокруг, как будто человеку грозит опасность;

сильная реакция на любую неожиданность, например, человек резко оборачивается и принимает боевую позу, когда кто-то подходит к нему со спины, или принимает громкие звуки за обстрел и бросается на землю;

агрессивность и стремление добиваться своего с помощью грубой силы, даже если цель не является жизненно важной;

тревожность – постоянное беспокойство и озабоченность, необоснованная боязнь преследования, чувства страха, неуверенности, вины. Может проявляться также на физическом уровне, например, в виде головных боле или спазмов желудка;

приступы ярости, которые чаще всего проявляются под действием наркотических веществ, особенно алкоголя, но могут случаться и без них;

склонность к злоупотреблению наркотическими веществами и лекарствами;

притупленность эмоций – трудности с установлением близких и дружеских связей с окружающими, отсутствие чувств радости и любви;

нарушения памяти и концентрации внимания;

бессонница;

депрессия и мысли о самоубийстве;

непрошенные воспоминания как во сне, так и наяву. Наяву они появляются в тех случаях, когда окружающая обстановка чем-то напоминает травмирующее событие. Иногда они бывают настолько сильными, что события текущего момента как бы отходят на второй план, в таком состоянии человек снова переживает прошлое травмирующее событие - действует, думает и чувствует так же, как в тот момент;

чувство вины из-за того, что выжил в тяжелых испытаниях, стоивших жизни другим.

При лечении посттравматического синдрома применяют как медикаменты (антидепрессанты, нейролептики, транквилизаторы), так и психотерапию. Хорошие результаты, например, дает методика, в ходе которой пациента учат в момент начала приступа концентрировать внимание на ярком отвлекающем воспоминании.

Случаи самоубийств и нападений военнослужащих в Украине

В Украине нет адекватной статистики количества военнослужащих, страдающих от посттравматического расстройства. Но, очевидно, что случаи самоубийств и агрессивного поведения побывавших в зоне АТО военных не являются большой редкостью.

Так, 8 февраля 2018 года телеканал 112 Украина со ссылкой на данные для служебного пользования о небоевых потерях в ВСУ, оказавшиеся в распоряжении канала, сообщил, что только в январе 2018 года в ВСУ по небоевым причинам погибли 22 военнослужащих, 11 из которых покончили с собой.

А 5 февраля 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что общее число санитарных и бесповоротных небоевых потерь украинской армии – почти 10 тысяч, более 3 тысяч из которых погибли.

Кроме того, СМИ и полиция нередко публикуют информацию о случаях самоубийства или неадекватного поведения побывавших в зоне АТО военных.

Так, 25 сентября 2017 года 23-летний украинский военный, за год до этого вернувшийся из зоны АТО покончил с собой, взорвав гранату между 7 и 8 этажами жилой 16-этажки.

16 февраля 2017 года военнослужащий, который ехал из зоны АТО, застрелился прямо в купе поезда.

1 февраля 2016 года бывший нацгвардеец и боец АТО в Славуте Хмельницкой области подорвал себя гранатой прямо во время рабочего дня на одном из местных предприятий, где принимал стеклотару и макулатуру.

10 января 2016 года стало известно, что в Киево-Святошинском районе Киевской области 34-летний мужчина, недавно вернувшийся из зоны АТО, покончил жизнь самоубийством, подорвав себя гранатой на кладбище рядом с могилой дочери.

2 сентября 2015 года в Хмельницком вернувшийся на ротацию участник АТО застрелился из привезенного с собой автомата.

Как сообщили в МВД, перед совершением самоубийства боец оставил предсмертную записку, в которой просил прощения у владельца дома, где жил в последнее время.

Случай убийства бывшим бойцом АТО рядом со станцией метро Черниговская в Киеве тоже далеко не первый.

Так, 4 марта 2016 года в селе Петриков Тернопольской области бывший боец АТО приехал к бросившей его женщине и атаковал ее дом и близких. Сначала он бросил гранату в окно дома, где на тот момент были дети – к счастью, при этом никто не пострадал. Затем ранил мужчину своей бывшей любовницы из охотничьего ружья и взял в заложники 81-летнего хозяина дома, забаррикадировавшись с ним в подсобном помещении. Когда приехала полиция, он взорвал еще одну гранату, убив пенсионера и себя.

26 июня 2017 года в селе Павлополе под Мариуполем была убита 23-летняя Надежда Морозова, солдат 59-й бригады, которая была поваром в зоне АТО. Сначала военные утверждали, что причиной гибели женщины было пулевое ранение во время артиллерийского обстрела боевиков, однако 6 июля стало известно, что в ее убийстве подозревают сослуживца.