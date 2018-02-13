Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск одного из руководителей АО «Дельта Банк», подозреваемого в растрате средств на сумму более 1,1 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Генеральной прокуратурой Украины осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по подозрению одного из руководителей АО «Дельта Банк» в растрате денежных средств банка на сумму более 1 млрд 118 млн грн, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. В связи с тем, что подозреваемый скрывается от органов предварительного расследования, он объявлен в розыск», - говорится в сообщении.

С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба, в ходе досудебного расследования по ходатайству прокурора наложен арест на движимое и недвижимое имущество, которое согласно полученным сведениям в совокупности оснований является имуществом, приобретенным преступным путем или полученным за счет доходов от совершения преступления.

В настоящее время Печерский райсуд Киева рассматривает заявления представителей лиц, на которых зарегистрировано противоправно приобретенное имущество, об отмене ареста.

В ходе рассмотрения этих заявлений прокуроры заявили отвод следственного судьи на основании принятия им ранее решения об отмене разрешения на задержание подозреваемого в этом уголовном производстве с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

По результатам рассмотрения судом отказано в удовлетворении заявлений об отводе судьи.

На основании постановления правления Национального банка Украины от 02.10.2015 № 664 «Об отзыве банковской лицензии и ликвидации Публичного акционерного общества «Дельта Банк», исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение о начале процедуры ликвидации банка.