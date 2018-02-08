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В январе 2018 года небоевые потери в Вооруженных силах Украины составили 22 военнослужащих. Об этом сообщает 112 Украины со ссылкой на  источник в Министерстве обороны.

Согласно этим данным, половина – 11 военнослужащих – совершили самоубийство, пять из них – в зоне АТО. 

Семь военных обозначены как погибшие от несчастного случая, трое погибли от небрежного обращения с оружием, еще 1 погиб в ДТП. 

Напомним, по официальным данным Минобороны, в 2017 году небоевые потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе составили 98 погибших военнослужащих и 178 раненых. 
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