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Полицейские Вышгородского района Киевской области задержали 63-летнего мужчину, который бросил гранату Ф-1 на частное подворье в селе Новые Петровцы. В результате взрыва в реанимацию попали трое мужчин-одноклассников с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

С места происшествия правоохранители изъяли обломки корпуса гранаты и другие вещественные доказательства. Также от взрыва погиб пес 53-летнего пострадавшего хозяина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в частности опросов свидетелей, полицейским удалось установить, что к трагедии причастен местный житель, который имел конфликт с владельцем дома. Мужчину задержали в течение нескольких часов.

Средь бела дня он подъехал на авто к своему недругу, перелез через забор, бросил гранату в дом и убежал. Один из осколков ранил злоумышленника. В ходе неотложного обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого, кроме окровавленной одежды и смывов крови в автомобиле, полиция изъяла и огнестрельное устройство. Несмотря на неопровержимые доказательства, свою вину мужчина не признает.

Полиция переквалифицировала открытое по факту незаконного обращения с оружием уголовное производство на покушение на убийство (ч.2 ст.15 п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины). Задержанный в порядке ст. 208 УПК Украины сейчас находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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