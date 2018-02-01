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Заседание по делу экс-главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого снова не состоялось из-за самоотвода одного из членов коллегии судей.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на адвоката семей погибших военных Виталия Погосяна.

«Один из членов коллегии судей, ранее работавший в Донецке, объявил самоотвод, мотивируя это собственной безопасностью. Пока дата нового заседания неизвестна», - пояснил адвокат.

Как сообщал ForUm, в январе 2017 прокуратура Днепропетровской области передала в суд обвинительный акт против руководителя террористической организации «ЛНР» Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований в деле сбитого самолета Ил-76. Действия этих лиц квалифицированы как террористический акт (часть 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины).

Судебное заседание над главарями «ЛНР» было назначено на 12 сентября.

Однако в сентябре в Днипре в Бабушкинском районном суде не состоялось судебное разбирательство дела Плотницкого из-за самоотвода коллегии судей. Дело должна была рассматривать коллегия из трех судей, однако все они заявили о самоотводе, ссылаясь на предвзятость и необъективность при распределении этого судебного дела.

Похожая ситуация в этом суде была и 20 июля. Тогда двое судей заявили о самоотводе.

Ночью 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 человек.

В июле 2016 года указанным лицам было заочно сообщено о подозрении в совершении данного преступления и, поскольку они находятся за пределами подконтрольной Украине территории, в отношении их проведено специальное досудебное расследование.

27 марта генерал-майор Виктор Назаров приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76 в небе над Луганском.
ForUm

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