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Судьи Бабушкинского райсуда Днипра по делу о заочном осуждении главарей «ЛНР», обвиняемых в гибели 49 военных ВСУ на борту сбитого боевиками самолета Ил-76 в Луганске, взяли самоотвод.

Об этом сообщил адвокат Сергей Погосян.

«Сегодня вся коллегия в составе судей Карягиной Н., Татарчук Л. и Марущак С. заявили самоотвод! 20 июля этого года самоотвод взяли судьи Леонов А. и Женеску Э. Опять виновата автоматизированная система распределения дел! (дословно: предвзятое автораспределение! Общественный и мировой резонанс дела!)», - написал он в Facebook.

По данным Укринформа, судей очень смутил тот факт, что сторона потерпевших в интервью СМИ и на радио говорила, что доверяет этим судьям и призвала всех прийти на заседание и не давать судьям взять самоотвод. После этого, по словам судей, никто не поверит в их беспристрастность и любой европейский суд с легкостью сможет опровергнуть их решения.

Вероятно, следующее рассмотрение дела назначат на конец сентября.

Как сообщал ForUm, в январе 2017 прокуратура Днепропетровской области передала в суд обвинительный акт против руководителя террористической организации «ЛНР» Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований в деле сбитого самолета Ил-76. Действия этих лиц квалифицированы как террористический акт (часть 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины).

Судебное заседание над главарями «ЛНР» было назначено на 12 сентября.

Ночью 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 человек.

В июле 2016 года указанным лицам было заочно сообщено о подозрении в совершении данного преступления и, поскольку они находятся за пределами подконтрольной Украине территории, в отношении их проведено специальное досудебное расследование.

27 марта генерал-майор Виктор Назаров приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76 в небе над Луганском.

 
ForUm

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