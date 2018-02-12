Председателем общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы «Муниципальная стража» в Киеве переизбран Игорь Мари. Об сообщает пресс-служба формирования в Facebook.

«Во время мероприятия переизбран председатель «Муниципальной стражи», которым стал Марио Игорь Владиславович. Кроме того, утвержден персональный состав штаба, назначены два заместителя председателя», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 февраля прошло собрание, на котором рассматривался годовой отчет работы формирования, заключения ревизионной комиссии, утверждения персонального состава штаба и назначения двух заместителей председателя.

«Община никаких замечаний к предоставленным отчетам не высказала», - заявили в пресс-службе.

Напомним, в мае 2015 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении Закон о муниципальной страже, который дает разрешение местным органам самоуправления формировать региональные правоохранительные органы.

Киевский горсовет поддержал решение о создании коммунального предприятия исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) «Муниципальная охрана» 21 сентября 2017 года.