В пятницу, 13 октября, накануне Дня защитника Украины Святошинская райгосадминистрация заключила трехсторонний Меморандум о партнерстве и сотрудничестве между Киевским городским общественным формированием по охране общественного порядка и государственной границы «Муниципальная стража» и Святошинским управлением полиции Главного управления Национальной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Подписание меморандума является символическим событием для Святошинского района, которой начинается трехстороннее сотрудничество по созданию Муниципальной стражи. Приятно, что наш район при поддержке управления по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению правопорядка и муниципальной безопасности КГГА и его главы Олега Куявского первый среди районов столицы начинает соответствующее сотрудничество», - подчеркнул председатель Святошинской РГА Владимир Каретко.

В свою очередь руководитель штаба общественного формирования Игорь Мари поблагодарил за доверие и выразил надежду на дальнейшую консолидацию совместных действий и расширение партнерства.

Среди основных задач муниципальной стражи – обеспечение правопорядка во всех сферах жизнедеятельности района. Помощь в формировании стражи, поощрения населения, участников АТО, жителей района на партнерских началах будет осуществлять общественная организация «Полицейский центр боевых искусств «Закон и порядок».

Основные задачи муниципальной стражи:

обеспечение охраны порядка, профилактика правонарушений, информирование органов и подразделений внутренних дел о совершенных или готовящихся преступлениях;

охрана имущества, находящегося в коммунальной собственности;

предоставление отдельных видов правовой и социальной помощи;

контроль за соблюдением земельного и природоохранного законодательства, благоустройством территории, чистотой улиц, парков, скверов и придомовых территорий, парковкой автотранспорта, охраной памятников, организацией торговли, общественного питания и бытового обслуживания и т.

Напомним, в мае 2015 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении Закон о муниципальной страже, который дает разрешение местным органам самоуправления формировать региональные правоохранительные органы.

Киевский горсовет поддержал решение о создании коммунального предприятия исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) «Муниципальная охрана» 21 сентября 2017 года.