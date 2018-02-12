Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили депортирован в Польшу. Сегодня днем его задержали в Киеве возле ресторана «Сулугуни» в Музейном переулке. Польская пограничная служба подтвердила, что приняла Саакашвили на своей территории.

Президент Петр Порошенко считает, что Россия может в любой момент попытаться пойти на эскалацию конфликта на Донбассе.

Глава государства допустил обмен журналиста Романа Сущенко на пойманных на Донбассе российских солдат.

Россия за три года не выполнила ни одного пункта Минских соглашений, заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Генеральная прокуратура сообщила нескольким лицам о подозрении в убийстве и покушении на убийство из огнестрельного оружия правоохранителей во время Майдана в 2014 году.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась транслировать ЧМ-2018 по футболу в России.

Федеральная служба безопасности России заявляет о задержании в оккупированном Крыму гражданина Украины по подозрению в шпионаже.

В период с 9 по 12 февраля сети АСЗ ОККО и WOG снизили розничные цены на все виды топлива на 50 коп./л.

В Украине официально зарегистрированы 663 тысячи граждан - собственников огнестрельного оружия, которые имеют на руках более 800 тысяч «стволов».

Первый вице-мэр Одессы Анатолий Орловский снова проводит аппаратное совещание в горсовете, поскольку городской голова Геннадий Труханов находится в командировке в Чехии.