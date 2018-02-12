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Украина готова обменять пойманных на Донбассе российских солдат на удерживаемых в России украинских заложников. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью австрийскому изданию Profil, сообщает Укринформ

«Мы готовы отпустить российских солдат, которые пришли на нашу землю как убийцы, чтобы освободили Сущенко», - заявил Президент, напомнив, что 8 февраля украинский журналист встретил свой второй день рождения в российском СИЗО.

Глава государства также подчеркнул, что Украина стремится освободить всех украинцев, удерживаемых в России. В частности, он напомнил, что скоро исполнится четыре года с тех пор, как заключенным Кремля стал известный крымский режиссер Олег Сенцов.

«Сущенко, Сенцов, много крымских татар: мы хотим их вернуть», - подчеркнул Порошенко.
ForUm

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