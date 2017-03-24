В Киеве создается общественное формирование «Муниципальная стража», наделенное полномочиями для поддержания общественного порядка на улицах. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на руководителя аппарата Владимира Бондаренко.

«Сейчас мы уже имеем общественное формирование «Муниципальная стража», наделенное определенными полномочиями для поддержания общественного порядка на улицах. Город также создает муниципальную охранную компанию, которая будет обеспечивать безопасность, например, в коммунальных учреждениях, таких как школы, детские сады, больницы», - сказал он.

При этом Бондаренко подчеркнул, что «другие охранные компании оказывают ожидаемое сопротивление».

«Однако город уверенно идет к своей цели и, таким образом, скоро у нас уже будет две основных составляющих будущей муниципальной полиции», - резюмировал чиновник.