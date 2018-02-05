Комиссия Международного олимпийского комитета отказалась пригласить на Олимпиаду в Пхенчхане 15 россиян, которых ранее пожизненно отстранили от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил, но затем оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом говорится в пресс-релизе МОК, сообщает РИА Новости.



Олимпийский комитет России попросил МОК прислать приглашения на Игры в Пхенчахане 15 оправданным россиянам: 13 спортсменам и двум тренерам. Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков уточнил, что дополнительные приглашения просили направить Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой (все — скелетон), Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой (все — лыжные гонки), Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артему Кузнецову (все — конькобежный спорт), а также Татьяне Ивановой (санный спорт).

1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК, который отстранил их от Олимпиады. Россиянам также вернули ряд медалей, полученных в Сочи 2014 года, отобранных на фоне допингового скандала. Суд решил, что в отношении 28 спортсменов «не хватает доказательств» о причастности к допинговой схеме. 13 из них, впрочем, уже оставили большой спорт.

Международный олимпийский комитет заявил, что рассмотрит возможность участия 13 российских спортсменов и двух тренеров, оправданных по делу с допинг-скандалом.

Зимняя Олимпиада начинается 9 февраля.