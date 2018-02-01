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Спортивный арбитражный суд (CAS) в четверг удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК), пожизненно отстранившего их от участия в Олимпиадах и аннулировавшего их результаты на Играх в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады-2014, ранее признала 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировала их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранила от участия в Играх.   В итоге 42 атлета обратились с апелляциями в CAS.

В четверг CAS объявил, что апелляции 28 спортсменов полностью удовлетворены. С них снято пожизненное отстранение на участие в Олимпиадах, а также восстановлены их результаты на Играх в Сочи. Частично удовлетворены апелляции 11 атлетов. По ним решения МОК остались в силе, за исключением того, что пожизненное отстранение от Олимпиад было заменено на отстранение от Игр в Пхенчхане. Дела трех биатлонисток - Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой - будут рассмотрены позднее.

Напомним, специальная комиссия Дениса Освальда, расследующая случаи систематического применения допинга в российском спорте, открыла уже 46 дел против россиян. Ранее МОК лишил российских спортсменов 11 медалей Олимпиады в Сочи, в результате чего Россия потеряла лидерство в общем зачете, опустившись на третье место. Кроме того, 5 декабря МОК отстранил российскую сборную от зимних Игр 2018 года в Южной Корее. Поехать на Олимпиаду смогут только спортсмены, не замеченные в употреблении допинга, но лишь под нейтральным флагом и без гербов своей страны на спортивной форме.

 
ForUm

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