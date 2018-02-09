также в разделеОбщество
В Одесской области обнаружили опаснейший генотип вируса кори 12
«Украинский выбор»: Абсурдность обвинений журналистов Радио Свобода в адрес Медведчука очевидна 37
Муженко: Мы не собираемся форсировать Волгу 42
Суд перенес заседание по делу Бузины на 22 февраля 14
В «ДНР» заявили о задержании причастных к убийству «Гиви» 220
Шепелева с синяками на лице доставили в зал суда 100
Труханов продолжает продлевать себе отпуск 21
У Шепелева сломана челюсть, начало заседания суда задерживается 90
Бренд «Украина» за год подорожал на $12 миллиардов 42
У Шепелева нашли удостоверение «МГБ ДНР» 207
Суд рассмотрит апелляцию на приговор Крысину 1 марта 21
В киберполиции думают, как легализовать криптовалюту 31
Экс-нардепа Шепелева задержали под Киевом 84
В ГМС работала схема по «ускорению» получения биометрики 52
Активистка Femen разделась на Венском балу, чтобы «изгнать» Порошенко 259
8 февраля. Картина дня 44
Реестр работает: алиментщики начали гасить 10-летние долги 56
МИД протестует из-за недопуска врачей к Грибу 33

За минувшие сутки зафиксировано 4 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В результате вражеского огня на Приазовье получил боевое травмирование один военнослужащий Вооруженных сил Украины. 

Вторая половина прошедших суток, начиная примерно с 17:30, прошла без нарушения режима прекращения огня. Однако вчера днем наблюдалась огневая активность боевиков. Враг продолжал применять минометы различных калибров, нарушая Минские договоренности.

На донецком направлении боевики применили минометы калибра 120-мм по позициям вокруг Широкино, из минометов калибра 82-мм и гранатометов противник вел огонь вблизи населенных пунктов Пески и Водяное.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги