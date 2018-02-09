За минувшие сутки зафиксировано 4 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-центр штаба АТО.
В результате вражеского огня на Приазовье получил боевое травмирование один военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Вторая половина прошедших суток, начиная примерно с 17:30, прошла без нарушения режима прекращения огня. Однако вчера днем наблюдалась огневая активность боевиков. Враг продолжал применять минометы различных калибров, нарушая Минские договоренности.
На донецком направлении боевики применили минометы калибра 120-мм по позициям вокруг Широкино, из минометов калибра 82-мм и гранатометов противник вел огонь вблизи населенных пунктов Пески и Водяное.
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