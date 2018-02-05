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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) «чрезвычайно разочаровывающим и удивляющим» решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который полностью удовлетворил апелляции и отменил санкции в отношении 28 российских спортсменов.

4 февраля президент МОК Томас Бах заявил, что недавнее решение Спортивного арбитражного суда свидетельствует о «крайней» потребности реформирования внутренней структуры суда, сообщает Радио Свобода.

Напомним, 1 февраля спортивный арбитражный суд отменил пожизненную дисквалификацию 28 российских спортсменов за «недостаточность» доказательств того, что они получили выгоду от системы допинга на зимних играх 2014 года, которые проводила Россия.

В России сообщили, что хотят отправить 15 из упомянутых 28 спортсменов на зимние Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее. Однако комиссия МОК отказалась пригласить их.

В декабре 2017 МОК запретил России участвовать в зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане за «беспрецедентную систематическую манипуляцию» олимпийской антидопинговой системой. В то же время МОК решил, что отдельные россияне смогут соревноваться как нейтральные спортсмены при условии соблюдения требований о допинге.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2018 года назначена на 9 февраля. 
ForUm

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