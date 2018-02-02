Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что «народные дружины» могут охранять правопорядок только вместе с правоохранителями.



Об этом он заявил, отвечая на вопросы на пресс-конференции 2 февраля.



По словам генпрокурора, любые военизированные или парамилитарные формирования незаконны, если они не являются общественными формированиями охраны правопорядка, сообщает «Украинская правда».



Он считает, что нужно скорректировать закон и «внести позицию о том, что любые общественные формирования могут привлекаться к патрулированию улиц или других охранных мероприятий исключительно в нарядах с патрульной полицией».



«Так было всегда. Это само собой разумелось. Сейчас не все это понимают. Думаю, было бы правильно это исправить и приглашать тех, кто отслужил в армии, какое-то время отработал в правоохранительных органах, в народные дружины», – сказал Луценко.



«Все остальные, кто хочет применить силу на пользу украинскому государству, должны знать, что у нас все еще есть вакансии в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и других формированиях, которые героически защищают Украину», – добавил он.

Напомним, 28 января 600 участников ОО «Национальные дружины« присягнули на верность украинскому народу.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что «Национальные дружины», могут существовать как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона.

В то же время советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил, что украинское законодательство предусматривает регистрацию общественных организаций, которые осуществляют помощь в охране общественного правопорядка и государственной границы, однако действия должны быть скоординированы с правоохранительными органами.