Украинское законодательство предусматривает регистрацию общественных организаций, которые осуществляют помощь в охране общественного правопорядка и государственной границы, однако действия должны быть скоординированы с правоохранительными органами.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, сообщает Громадське радіо.

«Члены этих организаций имеют право осуществлять охрану общественного порядка совместно с сотрудниками Национальной полиции или Национальной гвардии. То, что сейчас появляются организации, которые хотят включиться в этот процесс, абсолютно законно, они имеют право, но вместе с представителями Национальной полиции соответствии с тем, что они договариваются как, как и где именно они будут осуществлять такое, например, патрулирование на улицах, или дежурство», - рассказал Варченко.

Он также подчеркивает, что каждый гражданин имеет право осуществлять гражданское наблюдения за соблюдением законности со стороны других, но «значительную часть функций, которые может выполнять исключительно полиция, они не могут».

«Мы бы очень советовали всем гражданам, которые хотят использовать, например, спецсредства, или осуществлять полноценную работу по охране общественного порядка, включаться в работу таких организаций, которые официально действуют совместно с Нацполицией», - отметил советник министра.

Несмотря на это, отмечают в МВД, каждый гражданин, если он видит нарушение закона, имеет право, а иногда и обязан отреагировать на это нарушение. «Когда другой гражданин осуществляет конкретное правонарушение общественного порядка, тогда можно прекращать это нарушение, но вызвать полицию и совместно с полицией уже тогда дорабатывать ситуацию», - рассказывает Варченко.

Также, по его словам, люди, которые не наделены полномочиями полиции, не имеют права требовать документов у других граждан. «Для того чтобы полноценно иметь возможность охранять общественный порядок, надо работать совместно с сотрудниками Национальной полиции, в полномочиях которых возможность проверить документы у гражданина, сделать досмотр вещей, или возможность остановить автотранспорт», - пояснил Варченко.

По его словам, подобные дружины пользуются теми же правами и обязанностями, которые имеет любой другой гражданин.

Напомним, 28 января 600 участников ОО «Национальные дружины» присягнули на верность украинскому народу.

«Фактически это часть азовского движения. Это добровольное объединение по поддержанию порядка на улицах, патрулированию улиц, противодействию алко- и наркопритонам и вообще для помощи там, где государственные органы или не могут, или не хотят помогать украинскому обществу», - заявил представитель Нацкорпуса.