Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что «Национальные дружины», могут существовать как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МВД.

«Еще раз повторюсь – в государстве Украина есть только одна монополия на применение силы – государственная – Национальная гвардия, Национальная полиция, ВСУ. Все остальные парамилитарные образования, которые пытаются себя позиционировать на улицах городов, не являются законными. Общественные движения могут быть какими угодно, но только не переходить рамки закона», - сказал Аваков.

Он отметил, что на улицах украинских городов не должно быть никаких милитаристских движений.

«Я, как министр не позволю, чтобы были параллельные структуры, которые пытаются на улицах вести себя как альтернативные милитаристские формирования», - заявил Аваков.

Напомним, 28 января 600 участников ОО «Национальные дружины» присягнули на верность украинскому народу.

«Фактически это часть азовского движения. Это добровольное объединение по поддержанию порядка на улицах, патрулированию улиц, противодействию алко- и наркопритонам и вообще для помощи там, где государственные органы или не могут, или не хотят помогать украинскому обществу», - заявил представитель Нацкорпуса.