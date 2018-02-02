Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба предположил, что в ПАСЕ и Совете Европы существует сговор элит с целью возвращении России. Об этом он сказал в интервью Сегодня.

«Складывается впечатление, что у нас в Парламентской Ассамблее и Совете Европы есть сговор элит относительно безусловного возврата России. Иными словами есть определенное количество людей, принадлежащих к руководящим органам Совета Европы и ПАСЕ, которые договорились координировать свои усилия и постараются обеспечить возвращение России. Собственно, ничего удивительного здесь нет. Частично такую же историю мы наблюдали и в предыдущие годы, и нам вместе с партнерами такие попытки удавалось успешно отбивать», - заявил Кулеба.

Дипломат отметил, что сейчас впервые состоялось заседание так называемого комитета ad hoc.

«А d hoc» - латинский термин, который означает, что комитет создан для специальной цели. И цель этого комитета вообще-то рассмотреть реформу ПАСЕ», - пояснил Кулеба.

Но, по его словам, под этой благородным целью скрывается ключевая задача – создание нормативных предпосылок для возвращения россиян.

«То есть, выполнение требования России по устранению возможности применения санкций против национальных делегаций. Потому что Россия говорит: «Мы вернемся только тогда, когда вы уберете возможность санкций, чтобы их вообще нельзя было применять». В таком случае Россия будет чувствовать себя защищенной: будет делать все что угодно и не будет нести за это никакой ответственности», - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что во время январской сессии ПАСЕ на первом заседании ad hoc комитета положено начало формата, с помощью которого в течение 2018 будут пытаться создать условия для возвращения России.

«Сторонники этого плана напрягают свои усилия, собирают коалицию, чтобы уже на июньской сессии внести изменения в правила процедуры, которые устраняют возможность применения санкций. То есть алгоритм такой: снимаем возможность санкций в июне – Россия тут же платит свой долг. Совет Европы становится счастлив, потому что получает деньги – и Россия в январе 2019 года триумфально возвращается в ПАСЕ. За кадром останется то, что такими изменениями Ассамблея беспрецедентно сама себя ограничит в правах, существенно подорвет свой авторитет и эффективность», - резюмировал постпред Украины.

Напомним, проект решения об изменении правил и процедур ПАСЕ, утверждения которого требуют в РФ, может быть представлен на июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд настаивает, что Россия должна вернуться к работе в ПАСЕ до саммита организации, который запланирован в следующем году.