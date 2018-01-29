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В столице на территории Косого капонира Киевской крепости партия «Национальный корпус» устроила присягу представителей «Национальных дружин».

Об этом сообщает Громадське радіо.

Представитель политической партии Роман Чернышев рассказал, что дружины действуют в Украине уже год, однако присягу приняли 600 участников впервые. «Это присяга на верность и служение украинскому народу в качестве активного действующего гражданина, члена ОО «Национальные дружины», - пояснил Чернышев. Он также отметил, что эти люди работают в рамках общественной организации.

 

 

«Фактически это часть азовского движения. Это добровольное объединение по поддержанию порядка на улицах, патрулированию улиц, противодействию алко- и наркопритонам и вообще для помощи там, где государственные органы или не могут, или не хотят помогать украинскому обществу», - рассказал представитель Нацкорпуса. Он отметил, что «Национальные дружины» не имеют оружия и не являются полицейским, или военным объединением, однако сотрудничают с полицией.

У представителей «Национальных дружин» есть одинаковая форма. По словам представителя Нацкорпуса, финансируют их представители бизнеса. «Есть единое азовское движение, куда входят многие организации, политическая партия Нацкорпус, и многие общественные организации и фонды. И нас поддерживают многие, многие представители бизнеса со всей Украины... Конечно, как политическим партиям помогают представители бизнеса, то у нас делают это таким же образом», - рассказал Чернышев.

 
ForUm

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