Кабинет Министров Украины намерен заключить с Китаем рамочное кредитное соглашение по ряду инфраструктурных проектов общей стоимостью 7 миллиардов долларов. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань в ходе презентации выставочного проекта China international Import Expo, передает УНИАН.



«Правительство ставит целью выйти с официальным предложением к министерству экономики Китая относительно заключения рамочного кредитного соглашения по ряду проектов приблизительно на 7 миллиардов долларов между Китаем и Украиной», - сказал Довгань.

Он также отметил, что уже подписаны контракты на 200 миллионов евро с двумя китайскими компаниями по строительству дорог в Украине в 2018 году, а также ожидается подписание контракта относительно строительства моста около Кременчуга. Китай входит в десятку государств – крупнейших торговых партнеров Украины. Крупнейшей статьей украинского экспорта в Китай является продовольствие. В конце 2016 года Украина и Китай вели предварительные консультации о возможности формирования зоны свободной торговли между двумя странами. В начале декабря 2017 года Украина и Китай подписали дорожную карту по реализации инициатив «Экономический пояс Большого шелкового пути» и «Морской шелковый путь», призванных усилить экономическое сотрудничество между Европой и Азией. Инициатива Китая «Один пояс - один путь» предполагает развитие торговых отношений между Китаем и Европой. Посол КНР в Украине Ду Вэй отмечал, что этот проект является немыслимым без Украины. Проекты в рамках «Шелкового пути» в перспективе могут позволить Украине обойти транзитные ограничения России в страны Средней Азии.

