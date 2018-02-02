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Кабинет Министров Украины намерен заключить с Китаем рамочное кредитное соглашение по ряду инфраструктурных проектов общей стоимостью 7 миллиардов долларов. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань в ходе презентации выставочного проекта China international Import Expo, передает УНИАН.

«Правительство ставит целью выйти с официальным предложением к министерству экономики Китая относительно заключения рамочного кредитного соглашения по ряду проектов приблизительно на 7 миллиардов долларов между Китаем и Украиной», - сказал Довгань.

Он также отметил, что уже подписаны контракты на 200 миллионов евро с двумя китайскими компаниями по строительству дорог в Украине в 2018 году, а также ожидается подписание контракта относительно строительства моста около Кременчуга. Китай входит в десятку государств – крупнейших торговых партнеров Украины. Крупнейшей статьей украинского экспорта в Китай является продовольствие. В конце 2016 года Украина и Китай вели предварительные консультации о возможности формирования зоны свободной торговли между двумя странами. В начале декабря 2017 года Украина и Китай подписали дорожную карту по реализации инициатив «Экономический пояс Большого шелкового пути» и «Морской шелковый путь», призванных усилить экономическое сотрудничество между Европой и Азией. Инициатива Китая «Один пояс - один путь» предполагает развитие торговых отношений между Китаем и Европой. Посол КНР в Украине Ду Вэй отмечал, что этот проект является немыслимым без Украины. Проекты в рамках «Шелкового пути» в перспективе могут позволить Украине обойти транзитные ограничения России в страны Средней Азии.
 
ForUm

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