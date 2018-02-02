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Двукратный чемпион России в дуэльной стрельбе из ружья Александр Заличев причастен к террористической деятельности на востоке Украины и в 2014 году проходил службу снайпером в частной военной компании «Вагнер».

Об этом в эфире «Прямого» сказал руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов.

«Действительно СБ Украины совместно с другими правоохранительными органами в пределах полномочий осуществляет документирование преступной деятельности, в том числе российских наемников на Донбассе. В рамках этой работы мы неоднократно информировали общественность о деятельности спецподразделения РФ под названием «Вагнер». Мы информировали, что у нас есть персональные данные почти 2 тысяч наемников. И в рамках этой работы открываются все новые и новые факты наглого отношения к Украине со стороны спецслужб России и отдельных граждан», – отметил он.

По словам Гуськова установлено, что один из наемников «Вагнера» ​​был Заличев Александр Борисович, который проходил службу в должности снайпера. «Из анализа открытых источников есть информация, что он был двукратным чемпионом России, а также подчеркиваю, членом сборной команды России по тактической стрельбе как минимум в 2014-2016 годах», - сказал он.

Гуськов отметил, что очень нужна совместная работа государственных органов Украины относительно информирования общественности о таких случаях.

Он отметил, что Служба безопасности подготовила письмо к министру молодежи и спорта Украины с просьбой довести соответствующую информацию до спортивных федераций стран-партнеров.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что СБУ установила причастность российской частной военной компании «Вагнера» к вооруженному конфликту на Донбассе и в Сирии.

Наемники ЧВК участвовали в уничтожении украинского военного самолета Ил-76 в Луганске, штурмах Луганского аэропорта и города Дебальцево в 2014 году.

Служба безопасности Украины установила более 2000 боевиков ЧВК «Вагнера». 
ForUm

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