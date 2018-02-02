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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Днипре местного жителя, подозреваемого в вооруженном нападении и покушении на убийство военнослужащих Главного управления правительственной фельдъегерской связи Госспецсвязи, сообщает пресс-центр СБУ.

«В октябре злоумышленник в поезде Киев-Запорожье с оружием пытался завладеть секретной корреспонденцией, которую перевозили фельдъегеря. После неудачной попытки нападения, мужчина сбежал в Россию, где в течение нескольких месяцев скрывался от украинского правосудия», – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что в рамках открытого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник вернулся в родной город. «Во время операции по задержанию он пытался оказать вооруженное сопротивление сотрудникам СБ Украины», – подчеркнули в спецслужбе.

«В ходе обысков по месту жительства нападающего правоохранители обнаружили оружие, из которого он осуществлял нападение на фельдъегерей и поддельный паспорт гражданина Украины. Сейчас злоумышленник доставлен в органы предварительного расследования для избрания меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия», – сказано в сообщении.
ForUm

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