Служба безопасности Украины установила причастность российской частной военной компании Вагнера к вооруженному конфликту на Донбассе и в Сирии. Об этом председатель СБУ Василий Грицак сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Сегодня я хочу акцентировать внимание на участии в задачах Кремля в вооруженном конфликте на нашей территории и в Сирии так называемых частных военных компаний, крупнейшей из которых является «группа Вагнера». Дмитрий Валерьевич Уткин, больше известный по прозвищу «Вагнер», номер военного жетона - М0209», - заявил Грицак.

По его словам, впервые деятельность этой группы в Украине была зафиксирована 29 мая 2014. «На сегодняшний день нами установлено 1587 человек - членов ЧВК «Вагнера», в общем количественный состав, то, что мы видим сейчас, - около 5 тыс. человек. География применения - Украина, это ОРДЛО июнь 2014 - август 2015, затем Сирия - 15 августа 2015 - города Хомс, Хама, Латакия, Дамаск, Пальмира», - добавил председатель СБУ, сообщает УНИАН.

По его словам, тренировочная база этой российской частной военной компании расположена в Краснодарском крае РФ.

«Это 10 бригада специального назначения Главного управления Генштаба РФ. Этот проект российских спецслужб позволяет кремлевским политикам уверенно говорить на публику и международному сообществу фразы: «Их там нет» или «Мы их туда не посылали» - именно этот проект», - добавил Грицак.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Дмитрий Уткин, известный как Вагнер, присутствовал на приеме в Кремлевском дворце 9 декабря 2016 года.