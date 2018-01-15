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Служба безопасности Украины установила более 2000 боевиков ЧВК «Вагнера». Об этом в эфире Громадського радио сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов.

«На сегодняшний день Службой безопасности совместно с другими нашими коллегами установлены более 2000 наемников «Вагнера» - их имена, фамилии, отчества, места жительства», - отметил чиновник.

По его словам, установленная информация является предметом в том числе и уголовного производства в отношении агрессии РФ на Донбассе.

«Как только по каждому из них набирается достаточно материалов, из общего уголовного производства выделяются конкретные фамилии, и по ним ведется отдельное следствие», - пояснил Гуськов.

Также руководитель аппарата СБУ напомнил, что данные на 400 человек, наемников «Вагнера», воевавших на Донбассе, и после этого воюющих в Сирии, были вынесены в СМИ.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что СБУ установила причастность российской частной военной компании «Вагнера» к вооруженному конфликту на Донбассе и в Сирии.

Наемники ЧВК участвовали в уничтожении украинского военного самолета Ил-76 в Луганске, штурмах Луганского аэропорта и города Дебальцево в 2014 году.
ForUm

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