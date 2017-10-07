Наемники российской частной военной компании «Вагнера» участвовали в уничтожении украинского военного самолета Ил-76 в Луганске, штурмах Луганского аэропорта и города Дебальцево в 2014 году. Об этом председатель СБУ Василий Грицак сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Чем занималась «группа Вагнера» с начала ее пребывания на востоке нашего государства? Ключевые из них (операций) - это сбитие Ил-76 с нашими десантниками на борту. Тогда погибли 49 военных Вооруженных сил Украины. В их активе - участие в штурмах аэропорта в Луганске, штурмах Дебальцево и других мирных населенных пунктов», - заявил он, сообщает УНИАН.

«В уничтожении Ил-76 и штурме аэропорта в Луганске принимали участие 72 боевика ЧВК «Вагнера», из них потеряно «двухсотыми» (убитыми. – Ред.) 15 человек, знаем каждого», - добавил Грицак. «Штурм города Дебальцево, Санжаровка - 205 боевиков Вагнера принимали в них участие. Потери - 21 человек, знаем каждого», - сообщил он.

Напомним, сегодня Грицак заявил, что СБУ установила причастность российской частной военной компании Вагнера к вооруженному конфликту на Донбассе и в Сирии.